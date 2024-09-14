توجيهات أمنية تخص مباراة الشرطة والنصر في بغداد

وقال إعلام عمليات في بيان، إن "الفريق قائد عمليات يترأس مؤتمراً امنياً خاص بتأمين الحماية للجماهير الحاضرة في ملعب المدينة الدولي شرقي العاصمة، لمشاهدة مباراة (الشرطة العراقي - السعودي) يوم الاثنين المقبل ويصدر عدد من التوجيهات بالتنسيق مع اللجنة الامنية لإتحاد الملاعب يرجى الالتزام بها".

وتضمنت التوجيهات "عدم حضور الاشخاص بكافة الفئات العمرية الذين لايحملون البطاقة الخاصة بالمباراة الى الملعب، وعدم ادخال المواد المحضورة التي حددها الدولي لكرة القدم وفق اللائحة المنصوص عليها رسمياً".

كما تضمنت "الالتزام بالضبط العالي الذي يتمتع به الجمهور العراقي، وعدم الهتافات بالامور السياسية والدينية وعدم رفع اي علم غير العراقي والنادي حصراً، والتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض داخل وخارج الملعب من ناحية الالتزام بتفتيش الاشخاص وعدم ايقاف العجلات على الطرق المؤدية للملعب كي لا يحصل زخم مروري".

وتضمنت التوجيهات "عدم نزول اي شخص من المتفرجين الى ارض الملعب لغرض التقاط الصور مما يؤدي الى عقوبات دولية ويعرض الشخص نفسه الى عقوبات شخصية بعد القاء من قبل امن الملاعب".

يشار الى أن ستحتضن في الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين المقبل، مباراة تجمع فريق الشرطة العراقي والنصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو ضمن بطولة النخبة .