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توجيهات أمنية تخص مباراة الشرطة والنصر في بغداد
أمن
2024-09-14 | 12:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,616 مشاهدة
أصدرت قيادة عمليات بغداد، مساء السبت، خمسة توجيهات تخص مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي في
بغداد
.
وقال إعلام عمليات
بغداد
في بيان، إن "الفريق
الركن
قائد عمليات
بغداد
يترأس مؤتمراً امنياً خاص بتأمين الحماية للجماهير الحاضرة في ملعب المدينة الدولي شرقي العاصمة، لمشاهدة مباراة
نادي
(الشرطة العراقي -
النصر
السعودي) يوم الاثنين المقبل ويصدر عدد من التوجيهات بالتنسيق مع اللجنة الامنية لإتحاد الملاعب يرجى الالتزام بها".
وتضمنت التوجيهات "عدم حضور الاشخاص بكافة الفئات العمرية الذين لايحملون البطاقة الخاصة بالمباراة الى الملعب، وعدم ادخال المواد المحضورة التي حددها
الاتحاد
الدولي لكرة القدم وفق اللائحة المنصوص عليها رسمياً".
كما تضمنت "الالتزام بالضبط العالي الذي يتمتع به الجمهور العراقي، وعدم الهتافات بالامور السياسية والدينية وعدم رفع اي علم غير العراقي والنادي حصراً، والتعاون مع القوات الامنية الماسكة للأرض داخل وخارج الملعب من ناحية الالتزام بتفتيش الاشخاص وعدم ايقاف العجلات على الطرق المؤدية للملعب كي لا يحصل زخم مروري".
وتضمنت التوجيهات
كذلك
"عدم نزول اي شخص من المتفرجين الى ارض الملعب لغرض التقاط الصور مما يؤدي الى عقوبات دولية ويعرض الشخص نفسه الى عقوبات شخصية بعد القاء
القبض
عليه
من قبل امن الملاعب".
يشار الى أن
بغداد
ستحتضن في الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين المقبل، مباراة تجمع فريق الشرطة العراقي والنصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو ضمن بطولة النخبة
الآسيوية
.
>>
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