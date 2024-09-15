حوادث الصباح.. عائلة انطفأت بطريق كركوك-تكريت ووفاة واصابة 5 بين البصرة-ناصرية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان عائلة كاملة توفيت على طريق - مكونة من ثلاثة و امرأة حيث توفوا بالحادث اثر اصطدام عجلتهم بشاحنة كبيرة "، مبينا ان "هذا الحادث هو الرابع من نوعه خلال اسبوع واحد".وعلى صعيد منفصل، افاد امني بوفاة شخص واصابة 4 اخرين نتيجة اصطدام عجلتين على الطريق السريع الدولي بين والناصرية.وأوضح المصدر ان "دوج تشارجر وتويوتا راس الثور اصطدمتا بمركبة حمل كبيرة، ما أدى الى وفاة سائق الدوج، واصابة 4 اخرين، من بينهم اثنان من أهالي الزبير، والثالث من ابو الخصيب والرابع من القبلة باصابات متفرقة"، مشيرا الى ان "الحادث وقع على الطريق السريع الدولي بين والناصرية".