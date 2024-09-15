وفاة نزيل "إرهابي" محكوم بالإعدام داخل سجن تسفيرات الرصافة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إدارة سجن تسفيرات في زيونة شرقي بغداد، سجلت وفاة نزيل إرهابي محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت".وأضاف المصدر، أن "الشرطة تحقق حاليا في أسباب الوفاة، فيما نقلت الى دائرة الطب العدلي".