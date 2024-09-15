مقتل "إرهابيين" يرتديان حزامين ناسفين في كركوك

أعلنت الداخلية، مساء الأحد، عن مقتل "إرهابيين" يرتديان حزامين ناسفين في محافظة .

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية العميد في بيان، "بجهد استخباري وبعملية مميزة، خلية الصقور الاستخبارية تتمكن من ملاحقة ومحاصرة إرهابيين اثنين في بنجا علي في محافظة كركوك".

وأضاف "تم إطلاق النار عليهما وقد تبين أنهما يرتديان حزامين ناسفين انفجرا نتيجة إطلاق النار مما أدى إلى مقتلهما".