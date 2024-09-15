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مقتل "إرهابيين" يرتديان حزامين ناسفين في كركوك
أمن
2024-09-15 | 15:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,215 مشاهدة
أعلنت
وزارة
الداخلية، مساء الأحد، عن مقتل "إرهابيين" يرتديان حزامين ناسفين في محافظة
كركوك
.
وقال الناطق باسم الداخلية وخلية
الإعلام الأمني
العميد
مقداد ميري
في بيان، "بجهد استخباري وبعملية
نوعية
مميزة، خلية الصقور الاستخبارية تتمكن من ملاحقة ومحاصرة إرهابيين اثنين في
منطقة
بنجا علي في محافظة كركوك".
وأضاف "تم إطلاق النار عليهما وقد تبين أنهما يرتديان حزامين ناسفين انفجرا نتيجة إطلاق النار مما أدى إلى مقتلهما".
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