الاطاحة بمتعاطي مخدرات يعنف اطفاله بوحشية جنوبي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد وردود مناشدة عبر الخط الساخن لمديرية حماية الأسرة والطفل تفيد بوجود أطفال معنفين من قبل والدهمفي (أبو دشير) وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل مفرزة من قسم حماية الكرخ".وأشارت الى انه "على الفور جرى التوجه إلى أبو دشير وحين الوصول إلى الدار تم الاعتداء على أفراد المفرزة من قبل المتهم وتم والتفتيش في دار المتهم وتحرير الأطفال ولوحظ عليهم آثار تعذيب".واضافت ان "الأطفال تم نقلهم إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج واستحصال طبي، وضبطت المفرزة (مواد مخدرة سائلة مع ميزان وامبولات تعاط)".