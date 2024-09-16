حملة أمنية لإزالة التجاوزات في جامع أم الطبول ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة كبيرة من طوقت جامع أم الطبول غربي بغداد".وأضاف المصدر، أن "القوة متواجدة لتقديم الحماية لكادر دائرة التنفيذ وديوان الوقف السني لتنفيذ مذكرة اخلاء التجاوزات ضمن مجمع الجامع".