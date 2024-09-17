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تفاصيل جديدة بشأن حادث قتل عائلة في البصرة
أمن
2024-09-17 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,151 مشاهدة
السومرية نيوز
– امني
أعلنت قيادة شرطة البصرة،
اليوم
الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل عائلة من قبل احد أبنائها في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شخصا يبلغ من العمر 13 عاما اقدم ليلة أمس على اطلاق النار بالخطأ على عائلته ما أدى الى مقتل والده وشقيقه واصابة شقيقته بجروح"، مبينة ان "والدة الجاني توفيت صباح
اليوم
متاثرة بجراحها".
وأضافت انه "القوات الأمنية القت
القبض
على الجاني وفتحت تحقيقا بالحادث".
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