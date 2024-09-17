تفاصيل جديدة بشأن حادث قتل عائلة في البصرة

– امني

أعلنت قيادة شرطة البصرة، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل عائلة من قبل احد أبنائها في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شخصا يبلغ من العمر 13 عاما اقدم ليلة أمس على اطلاق النار بالخطأ على عائلته ما أدى الى مقتل والده وشقيقه واصابة شقيقته بجروح"، مبينة ان "والدة الجاني توفيت صباح متاثرة بجراحها". وأضافت انه "القوات الأمنية القت على الجاني وفتحت تحقيقا بالحادث".

