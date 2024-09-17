حوادث متفرقة.. ماذا حصل صباح اليوم في بغداد؟

– امني

افاد امني، الثلاثاء، بوفاة رجل في ظروف غامضة واستهداف منزل برمانة صوتية في العاصمة .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "رمانة صوتية انفجرت مستهدفة احد الدور ضمن حي المهندسين في الشعب ببغداد، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

وفي حادث اخر ذكر المصدر ان "رجلا توفي داخل صيدلية بالقرب من المسرح ضمن وسط بغداد، دون معرفة الأسباب"، مشيرا الى انه "تم التحفظ على زوجته".

وذكر انه "تم نقل المتوفي الى المستشفى لاتخاذ الاجراءات الأصولية".

وتابع المصدر ان "قوة امنية تمكنت من على امرأة تولد 1976 متهمة وفق المادة 406 قتل عمد ضمن النعيرية في الجديدة".

وذكر ان "المتهمة مشتركة بقتل احد اقاربها".