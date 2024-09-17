واسط تسجل انتحار شاب وشخص يقتل ابن عمه "بالخطأ"

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة سجلت حادث انتحار شاب يعمل راعيا للأغنام في قضاء بدرة، شنقا داخل منزله"، مبينا ان "التحقيقات الأولية رجحت سبب الانتحار الى مشاكل نفسية واجتماعية".وفي حادث أمني آخر، بين المصدر ذاته، أن "قضاء بدرة سجل أيضا، حادث شاب بعد ما كان يمزح مع ابن عمه بالسلاح، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أدى الى وفاته".