بغداد.. صعقة كهربائية تنهي حياة ثلاثيني ومحاولة انتحار فاشلة تصيب فتاة بحروق بالغة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إحدى مستشفيات سجلت شاب تولد ٨٨ نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله ضمن شرقي بغداد"، مشيرا الى "نقل الى دائرة الطب العدلي".وفي حادث منفصل أضاف المصدر، أن "أحد مراكز الشرطة سجل حادث إصابة شابة بحروق خطيرة بعد ان كان تحاول الانتحار عن طريق حرق نفسها بمادة النفط الأبيض في النهروان جنوب شرقي بغداد"، لافتا الى ان "التحقيقات الأولية تشير الى أن الشابة تعاني من أمراض نفسية".