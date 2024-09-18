اعتقال تسعة متهمين بينهم "إرهابي" وآخر "نصاب" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية في محيط العاصمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، نفذت تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشر والأجهزة الأمنية الملحقة بها بإشراف ميداني من قبل اللواء عدد من العمليات الاستباقية".وأضافت القيادة، أن "العمليات اسفرت عن اعتقال تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم إرهابي داعشي بعد رصد تواجده في احد أحياء (ابو غريب) فيما تم اعتقال متهم مطلوب وفق المادة (٤٥٦/ النصب والاحتيال) خلال التفتيش والتدقيق في قاعدة بيانات المطلوبين ضمن سيطرة مدخل الجنوبي".وتابعت القيادة، أنه "تم تسليم المعتقلين الى ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".