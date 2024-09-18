اعتقال شخص روع الأهالي في الفحامة بإطلاق النار العشوائي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معلومات وردت بوجود شخص يطلق النار في الفضاء ويروع الأهالي في الفحامة ضمن وسط بغداد".وأضاف المصدر، أنه "تم قوة أمنية الى مكان الحادث وفرض طوق أمني ضمن المنطقة بحضور قائد شرطة الكرخ، حيث قام المتهم بإطلاق النار على القوة من أعلى سطح أحد المنازل في محاولة للهروب ،بعدها تمكنت القوة من مباغته واعتقاله".وتابع المصدر، أنه "تم ضبط بحوزته مسدس ودرع وعتاد عدد ٨ وعتاد خفيف عدد ١٦٣ اطلاقة وعتاد مسدس ٤٠ اطلاقة".