نهاية صادمة لعائلة عراقية أبلغت عن فقدان طفلها

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "معلومات وردت من ذوي احد الاطفال بفقدان ابنهم تولد ٢٠١٤ وعدم تواجده داخل الدار ضمن الكمالية".وأضاف انه "تم تعميم اوصاف الطفل على كافة المرابطات وتم تتبع كاميرات المراقبة، وتم على شخص يستقل دراجة نوع تكتك وبداخلها الطفل".وأشار الى انه "حسب ادعاء الطفل فأنه تم اختطافه واغتصابه من قبل صاحب الدراجة"، مؤكدا "التحفظ على الطرفين اجراءات أصولية".