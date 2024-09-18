مقتل واصابة 3 اجانب على حدود العراق باشتباكات مع الداخلية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حرصت على أن تشهد الحدود مع جميع دول الجوار تحصينات عالية المستوى، للعمل الأمني والاستخباري المكثف أثره الواضح في ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل او أي محاولة خرق تجاه أراضينا".وأضافت انه "من خلال العمل الأمني المكثف واستخدام التكنولوجيا والمعدات الفنية الحديثة، واستمراراً للإنجازات الأمنية المتواصلة لقيادة قوات الحدود في ضبط أمن الحدود، تمكنت مفارز الفوج الثاني لواء الحدود الثامن الماسكة للشريط الحدودي ضمن محافظة من قتل مهرب وإصابة آخر وإلقاء بعد الاشتباك معهما إثر محاولتهما تهريب قطع سلاح عدد (2) مع صندوقي عتاد".وأشارت الى انه "في تمكنت مفارز الفوج الثالث لواء الحدود العاشر من إحباط محاولة تهريب بعد الاشتباك مع ثلاثة من المهربين وإصابة أحدهم وإلقاء عليهم وضبط بحوزتهم (12) بندقية كلاشنكوف"، مبينة انه "من خلال الأولية تبين أن جميع هؤلاء المهربين يحملون جنسية أجنبية، وأسفر الواجب أيضاً عن إصابة أحد أبطال قوات الحدود".