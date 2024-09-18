طائرات حربية عراقية تطلق صافرات الإنذار الاسرائيلية

وقال ادرعي في منشور عبر حسابه على "اكس"، إنه "في وقت سابق اعترضت الدفاعات الجوية هدفًا جويًا مشبوهًا اخترق من في المجال البحري قبالة شواطئ رأس الناقورة حيث لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".وأضاف أدرعي، "بخصوص الإنذارات في بحيرة طبريا في تمام الساعة 04:32-04:36 خشية تسلل قطعة جوية معادية، فقد اعترضت طائرات حربية مسيرة معادية كانت في طريقها من حيث تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض، ولم تقع إصابات".وتابع، "بخصوص الإنذار في تمام الساعة 06:12 في المطلة تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف مشبوه تبين فيما بعد أنه هدف كاذب، ولم تقع إصابات".وختم أدرعي: "بخصوص الإنذارات قبل قليل في الأعلى الحديث عن تشخيص كاذب".