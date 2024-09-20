لا تنسيق وتجاهل لمجلس المحافظة.. مجلس الديوانية "غير راضٍ" عن القيادات الأمنية

وقال اللجنة خضير المياحي، للسومرية نيوز، ان الامن لا يستتب بكثرة السيطرات بالمحافظة، خصوصا انها محافظة امنة نوعا ما مع قلة الجريمة ولا تستوجب هذا الكم من السيطرات".وأضاف انه "يجب ان يكون هناك تنسيقا بين الاستخبارية والأجهزة الأمنية، لاستباق حدوث الجريمة"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي تعاون بين الأجهزة الأمنية واللجنة الأمنية بمجلس محافظة الديوانية".وأوضح انه "لا يوجد تنسيق بين الطرفين، وهذا يربك العمل كثيرا"، مبينا انه "في الدورة السابقة كان المحافظة يستلم تقارير امنية واسبوعية بالحوادث والنشاطات لكن في هذه الدورة لا يوجد أي تعاون بين شرطة ومجلس المحافظة".وأوضح انه "اقمنا عدة اجتماعات مع قائد شرطة الديوانية، لكون المحافظة جهة ساندة لكن لم يؤخذ بمقررات هذه الاجتماعات"، مبينا ان "اللجنة الأمنية لا تعلم بما يحدث في المحافظة ولا اعرف هل هذا تهاون او استخفاف بدور المحافظة؟".