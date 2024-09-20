مصدر مطلع: استقدام مدير عام في جهاز امني للتحقيق بقضية شبكة جوحي

افاد مطلع، الجمعة، ان اصدر مذكرة استقدام لمدير عام في جهاز امني للتحقيق بقضية التنصت المرتبطة بشبكة جوحي.







وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القضاء اصدر مذكرة استقدام بحق مدير عام في جهاز امني للتحقيق بقضية التنصت المرتبطة بشبكة جوحي".