صحيفة أمريكية تكشف خطة الانسحاب الأمريكي من العراق

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، ان المتحدة والعراق توصلتا إلى اتفاق "سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل"، لانسحاب مئات من القوات الأميركية والأجنبية الأخرى من بنهاية عام 2026، مرجحين أن تظل بعد ذلك "قوة أميركية صغيرة" بصفة استشارية وتقديم الدعم اللوجستي لقواتها المتمركزة في سوريا.وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إلى "اكتمال الخطوط العريضة لخطة الانسحاب"، لكنه أوضح أن "هناك بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية، وخاصة مع الدول الأخرى في الدولي".ورجح المسؤولون للصحيفة، أن تظل قوة أميركية صغيرة بعد عام 2026، بصفة استشارية وتقديم الدعم اللوجستي للقوات الأميركية المتمركزة في سوريا، وذلك بموجب "اتفاقية أمنية ثنائية جديدة".