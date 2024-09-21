في بغداد.. اعتقال رجل متنكر بزي امرأة يستدرج أصحاب سيارات الأجرة لسرقتهم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة المتمثلة بمركز شرطة وفوج طوارئ الثاني، تمكنت من القاء على شخص متنكر بزي امرأة حيث يقوم بطلب ممارسة الأعمال اللا إخلاقية من أصحاب سيارات الأجرة لغرض سرقتهم".وأضافت القيادة، أن "عملية القاء تمت خلال اجراء ممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية حيث تم الاشتباه بامرأة ولدى التأكد منها تبين انه رجل يرتدي ملابس نسائية"، مؤكدا أنه "تم إيداعه التوقيف وفق احكام المادة (١٦٠) ق ع لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".