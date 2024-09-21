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في بغداد.. اعتقال رجل متنكر بزي امرأة يستدرج أصحاب سيارات الأجرة لسرقتهم
أمن
2024-09-21 | 07:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,020 مشاهدة
السومرية نيوز
- أمن
أعلنت قيادة شرطة
الرصافة
في بغداد،
اليوم
السبت، اعتقال رجل متنكر بزي نساء يقوم باستدراج أصحاب سيارات الأجرة وسرقتهم.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة
بغداد
الرصافة
المتمثلة بمركز شرطة
بغداد
الجديدة
وفوج طوارئ
بغداد
الرصافة
الثاني، تمكنت من القاء
القبض
على شخص متنكر بزي امرأة حيث يقوم بطلب ممارسة الأعمال اللا إخلاقية من أصحاب سيارات الأجرة لغرض سرقتهم".
وأضافت القيادة، أن "عملية القاء
القبض
تمت خلال اجراء ممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية حيث تم الاشتباه بامرأة ولدى التأكد منها تبين انه رجل يرتدي ملابس نسائية"، مؤكدا أنه "تم إيداعه التوقيف وفق احكام المادة (١٦٠) ق ع لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".
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