حدد مشكلة.. الحلبوسي عن تسليح البيشمركة بمدافع ثقيلة: مخالف للدستور

وقال الحلبوسي، لـ السومرية نيوز، إن "تسليح البيشمركة بمدفعية ثقيلة تم خارج إطار الدستور"، لافتاً إلى أن هذه القوات "واجبها حفظ الامن الداخلي في الإقليم وحفظ امن الإقليم وهي جزءاً من المؤسسة الأمنية التي تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة بموجب الدستور".وأشار إلى أن "الأسلحة الثقيلة من مدفعية ودبابات وطائرات يجب أن تكون حكرا بيد الجيش العراقي فقط".واعتبر، أن "المشكلة في تتمثل تسليم هذا النوع من الأسلحة الثقيلة لقوات محلية"، متسائلاً: "كيف سيتم استخدام هذه الأسلحة خاصة مع وجود مناطق متنازع عليها؟".ورد الحلبوسي على من يزعم بأن هذه الأسلحة هدفها الدفاع عن الإقليم، قائلاً: "هذه الأسلحة ليست دفاعية، ولو تم تسليح بمنظومات دفاعية متطورة لما اعترضنا على ذلك".وأكد حزب تقدم، بأن "هذه المدافع مدياتها هي المناطق المحيطة بإقليم كردستان"، محذراً من "استخدامها لضرب المناطق المتنازع عليها".