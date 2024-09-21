في كركوك.. عملية أمنية تستهدف "وادي السحل"

أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، أن قوة أمنية نفذت عملية تفتيش في (وادي السحل) بمحافظة .

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية العميد في بيان، "استمراراً بتنفيذ العمليات الاستباقية لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة ما تبقى من فلول الارهابي والقضاء عليهم، نفذت قوة من اللواء بالفرقة الثالثة في عملية تفتيش (وادي السحل) في كركوك".

وكشف ميري أن هدف العملية "البحث عن المطلوبين وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة والقانون في تلك المناطق".