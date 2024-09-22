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بـ3 عمليات منفصلة.. اعتقال 20 متهماً بـ"الدكة العشائرية" في ميسان
أمن
2024-09-22 | 10:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
411 مشاهدة
أعلنت وكالة
وزارة الداخلية
لشؤون الشرطة،
اليوم
الأحد، عن الإطاحة بـ(20) متهماً كانوا يرومون اطلاق النار على منازل المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية في قضائي المجر الكبير والميمونة.
وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عملاً بتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، و في إطار العمل بسياسية
وزارة الداخلية
الهادفة على تكثيف التواجد الامني وبث روح الطمأنينة لدى المواطنين من خلال إجراءات العمل الوقائي، أطاحت شرطة محافظة
ميسان
بـ(20) متهماً يشكلون ثلاثة مجاميع مسلحة كانوا يرومون إطلاق النار على منازل المواطنين في قضائي المجر الكبير والميمونة".
وأضاف البيان، أنه "من خلال الممارسات الامنية التي يشرف عليها بشكل ميداني قائد شرطة محافظة
ميسان
اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، والتي تتضمن نصب سيطرات اعتراضية وانتشار وتجوال
مكثف
في مركز وأقضية المحافظة، تمكنت مفارزنا الامنية من الإطاحة بـ(4) أفراد يستقلون دراجة نوع تك تك بعد ملاحقتهم حيث ضبط بحوزتهم بندقية نوع كلاشنيكوف كانوا يرومون إطلاق النار على منزل احد المواطنين في احدى مناطق قضاء المجر الكبير".
وكما تم وفق البيان، "القبض على مجموعة أخرى مكونة من (4) أفراد يستقلون دراجة نوع تك تك ضبط بحوزتهم سلاح نوع كلاشنيكوف كانوا يرومون الفعل ذاته في
منطقة
أخرى ضمن القضاء أعلاه".
وتابع، أن "المفارز الأمنية في قضاء الميمونة ألقت
القبض
على مجموعة مكونة من (12) فردا يستقلون عجلات نوع بيك اب ضبط بحوزتهم (5) بنادق كلاشينكوف و(10) مخازن كانوا يرومون إطلاق النار على منازل المواطنين بما يعرف بالدكة العشائرية".
وأشار الى "احالة المتهمين والمضبوطات الى مركز الاحتجاز الامني لاكمال بقية الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا".
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