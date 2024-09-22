بغداد.. اعتقال متهم بالقتل وضبط بحوزته مواد مخدرة

أعلنت عمليات بغداد، الأحد، عن اعتقال متهم "بالقتل العمد" وضبط بحوزته مواد مخدرة في حي أور.

وقالت القيادة في بيان، "لتعزيز الأمن والأستقرار في مناطق شرق بغداد، وملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة الجنائية، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود احد المطلوبين للقضاء بجريمة القتل العمد، على الفور تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مسند بجهد استخباري مميز من الوكالات والاجهزة الاستخبارية، والانتقال إلى المكان المحدد وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات وتوسيع وتطويق دار المتهم تم اعتقاله".

ولفت الى "ضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة، وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات، دراجة نارية، وذلك في حي اور بجانب الرصافة، وتسليمه مع المضبوطات الى المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".