تعرض فنان عراقي للخطف والضرب في أربيل (فيديو)

واظهر مقطع فيديو الخطيب وهو يتعرض للضرب والاهانة من قبل شخص، فيما يظهر مقطع فيديو اخر الخطيب وهو يتحدث عن تعرضه للخطف والاعتداء من قبل مجموعة مسلحة تستقل عجلات تاهو سوداء اللون في أربيل، متسائلا: "ايعقل ان يحدث هذا في كردستان؟".وناشد الخطيب رئيس حكومة الإقليم ورئيس الوزراء الاتحادي شياع السوداني، للتدخل واعتقال المعتدين.ولم تتضح بعد تفاصيل الحادثة، الا ان مقاطع فيديو أخرى ذكر فيها أسماء شخصيات تمتلك شركات امنية وأخرى شركات انتاج فني في وكردستان.