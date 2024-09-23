انتحار امرأة داخل منزلها جنوبي البصرة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أحد مراكز الشرطة سجل حادث انتحار امرأة من مواليد ١٩٧٧ بشنق نفسها داخل منزلها بمنطقة بقضاء شط العرب".وأضاف المصدر، أن "الشرطة مازالت تحقق في الحادث، في حين ان الأولية تشير الى معاناة المرأة من مشاكل نفسية واجتماعية".