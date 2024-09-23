الاطاحة بإرهابيين ومتهم بالقتل العمد شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الجارية لتعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على المنجز الامني المتحقق، وبجهود استخبارية مميزة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الامنية في الفرقتين (الاولى، الخامسة) شرطة اتحادية والاجهزة الامنية الملحقة بهما، من القاء القبض على ارهابيين اثنين "ينتميان الى عصابات الارهابية" بعد ورود معلومات تفيد بتواجدهما ورصد تحركاتهما ضمن منطقتي (النهروان، المدائن/العروبة) شرق العاصمة، ومتهم اخر بالقتل العمد، بالإضافة الى اعتقال (٥) مخالفين لشروط وضوابط الاقامة والجنسية وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة خلال الشروع بعمليات بحث وتفتيش مناطقي في (الزعفرانية، الحميدية) بجانب الرصافة".واكدت العمليات بأن "قطعاتها جاهزة للرد وبحزم تجاه الظواهر السلبية التي تهدد السلم المجتمعي وتمس أمن وسلامة المواطنين".وأشارت القيادة الى انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".