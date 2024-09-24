القبض على ثلاثة متهمين يديرون منظمة وهمية لإصدار الماستركارد في بغداد

نيوز – محلي

أعلنت عمليات بغداد، الثلاثاء، عن القبض على ثلاثة متهمين يديرون منظمة وهمية لإصدار الماستركارد في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الجارية لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة، تمكنت قوة من مغاوير فرقة المشاة السابعة عشر، وبعد ورود شكوى من المواطنين، من القاء القبض على ثلاثة متهمين يديرون "منظمة وهمية" تعمل بإصدار بطاقات "الماستر كارد" غير المرخصة وبدون موافقات رسمية وتهريب (العملة الصعبة) وذلك ضمن منطقة الحي العسكري جنوبي العاصمة بغداد".

وأضافت "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".