الداخلية تعلن اختراق شبكة مخدرات دولية وضبط كميات "ضخمة"

وقال الناطق باسم وخلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات في نينوى، بالتعاون والتنسيق مع في والسليمانية، نجحت في الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات. حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبط حوالي 30 كيلوغرامًا من المواد المخدرة، مما أدى إلى تفكيك بشكل كامل".وأضاف، أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد استخباري وتنسيق عالٍ بين الجهات الأمنية المختصة".