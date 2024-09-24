إصابة عراقيين بقصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية

وذكرت العراقية الرسمية، أنه تأكد إصابة عدد من المواطنين بجروح في العدوان الصهيوني على بيروت .وفي وقت سابق كشفت اللبنانية، عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بالعدوان الصهيوني على بيروت الجنوبية، الثلاثاء.