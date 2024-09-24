أعلنت العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن قصف وكر لـ"إرهابيين" في بمحافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، "عمل ميداني مستمر لقواتنا الأمنية البطلة للقصاص العادل من بقايا الشر الإرهابي، وفي عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من الأبطال في مديرية العسكرية، ومتابعة حثيثة استمرت لأيام من قبل خلية الاستهداف في العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F 16 ضربة ناجحة ودقيقة استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأوضح البيان أن بداخل الوكر "مفرزة مكونة من (5) عناصر من الإرهابية، إذ تم تحويل الوكر الى ركام على يد الغيارى في القوة الجوية، وتدمير أسلحة ومعدات مختلفة".