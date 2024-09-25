مصرع شخصين وإصابة آخر بحادثين مروريين منفصلين في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا في لقي مصرعه خلال فترة استراحته وأصيب مدني، نتيجة حادث تصادم بين دراجتين ضمن سريع بالقرب من حي تونس في بغداد".وفي حادث منفصل، أضاف المصدر، إن "سائق شاحنة لقي مصرعه نتيجة حادث اصطدام شاحنتين على طريق دورة – اليوسفية، بسبب السرعة وعدم الانتباه".