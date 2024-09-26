حادث مروري مروع في كركوك يحصد أرواح 10 مدنيين

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث مروري مروع حدث بين 3 سيارات على الرابط بين وتكريت".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى 10 أشخاص"، مشيرا الى "نقل جثثهم الى دائرة الطب العدلي".