اعتقال شبكة تزوير "خطيرة" في بغداد

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية مقداد ميري، في بيان ورد لـ نيوز، إن "عملا مشتركا بين الأبطال في ومديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، اسفر عن القاء القبض على شبكة تزوير خطيرة في بغداد".وأضاف ميري، أن "اعتقالها جاء بعد عملية استخبارية ومتابعة حثيثة من خلال نصب كمين محكم للمتهمين إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".