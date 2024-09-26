في بغداد.. رفع "رمانتين" ألقاها مجهولون أمام منزل

أفاد أمني، مساء الخميس، برفع "رمانتين هجوميتين" ألقاها مجهولون أمام منزل شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة صقر تتمكن من رفع رمانتين هجوميتين تم رميها من قبل مجهولين على احد المنازل السكنية ضمن منطقة البلديات دون اصابات تذكر".

الى ذلك، قال إن "طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات اصيبت نتيجة تعرضها لحروق بسبب حريق داخل منزلهم ضمن منطقة بوب الشام"، مشيرا الى "اصابة فتاة تبلغ من العمر 20 عاما نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل مسرعة ضمن الشارع العام في قضاء الراشدية".