بأربع محافظات.. الاطاحة بـ 9 عناصر من عصابات داعش الإرهابية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق (7 و14 و1 و16 و17)، نفذ ابطال مديرية العسكرية بالتعاون مع الأمنية الماسكة للأرض عدة عمليات استباقية".واضاف البيان، ان "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على (9) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي، وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في مناطق متفرقة من المحافظات (بغداد ونينوى والانبار وكركوك)، والذين كانوا يعملون وينتمون إلى عصابات الارهابية، ومن بينهم ما يسمى الناقل الرئيسي والإداري لداعش الارهابي في محافظة الأنبار، إذ تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".