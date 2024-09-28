هل يتضمن انسحابا أمريكيا؟.. إشارتان مهمتان في بيان "انهاء مهام التحالف الدولي في العراق"

ليس التوقيت فحسب، بل المضامين أيضا، ربما لا تتيح ان يكون هناك "احتفال" من قبل الجهات واجنحة المقاومة التي لطالما طالبت بإخراج الامريكية من العراق، فالبيان المشترك لم يشير الى أي انسحاب بشكل مباشر، بل تغيير وانتقال من مهمة عسكرية إلى أخرى.لكن مع ذلك، هناك مؤشران على ان مقرات وقواعد سيتم اخلاءها بالفعل، وذلك في قراءة للنقطة الثالثة من البيان المشترك الذي جاء فيه بوضوح أنه "تلتزم العليا بإجراءات تامين وحماية مستشاري المتواجدين في خلال الفترة الانتقالية، وفقا للدستور والقوانين العراقية، وقد بدأت الخطوات العملية لتنفيذ هذه الالتزامات".من المهم التركيز على "الفترة الانتقالية"، أي انه خلال الفترة الانتقالية البالغة 12 شهرًا حتى نهاية أيلول 2025، ستكون الامريكية في مواقعها الحالية كما هي، لذلك تلتزم المشتركة لتأمين الحماية لها، بما انها تسمى "فترة انتقالية" توجب الحماية للقوات او المستشارين الأمريكيين، فهذا يعني ان ما بعد "الفترة الانتقالية" سيكون هناك اخلاء وتغيير لمواقع تواجد المستشارين، وهي إشارة مثيرة للانتباه.اما الإشارة الأخرى في البيان، هو مع "لاستمرار العسكرية للتحالف الدولي في سوريا"، وهذا الجزء يطرح تساؤلا عن "ما علاقة بمهمة في سوريا"، حيث يوحي البيان الى ان طرف في القصة، اما كيفية كونه طرف، فهو مايوضح البيان في لمحة، حيث نص البيان على "لكون عضوا أساسيا في ولمنع عودة التهديد الإرهابي لداعش من شمال شرق سوريا، ووفقا للظروف على الأرض والمشاورات بين والولايات المتحدة وأعضاء التحالف، ستستمر العسكرية للتحالف العاملة في سوريا انطلاقا من منصة تم تحديدها من قبل العليا حتى أيلول 2026".هنا تفرض "منصة تم تحديدها من قبل العليا"، نفسها على أهمية الفقرة، حيث ان سيكون طرفا في تواجد في سوريا عبر تهيئة مقر عمليات في مختص بتنفيذ مهام الدولي في سوريا.من جانب اخر، نقلت الحرة عن مسؤول امريكي قوله، ان لن تنسحب من بموجب هذا الذي يشكل تطورا للمهمة العسكرية في العراق، ويمهد لعلاقة أمنية طويلة الأمد على غرار علاقات واشنطن الأمنية مع مختلف شركائها حول العالم.واكد المسؤول أن تغييرا سيطرأ لا شك على عدد الأميركية، وتموضعها، ولكن هذه التفاصيل لم تحسم بعد، ولا تزال تحت المراجعة وستكون محور المباحثات مع حكومة حول تطور علاقة الثنائية.