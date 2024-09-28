بينهم مبتزون.. اعتقال 16 متهما وضبط أسلحة واعتدة شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية لتعزيز الأمن والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية ومن خلال إجراء الممارسات الأمنية وتسيير الدوريات وتكثيف الجهود الاستخبارية ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية، من اعتقال (١٦) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم "بجرائم الابتزاز".وأضافت القيادة، أن "المعتقلين الآخرين كانوا اطراف مشاجرات، كما ضبطت الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق (بوب الشام، حي طارق، الصدر، الراشدية، الحسينية، الباوية، حي الكوفة) شرقي العاصمة".وتابعت القيادة، أنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".