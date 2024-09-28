خلاف عائلي يؤدي الى مقتل شخص واصابة اخر اثناء عودتهما من العمرة في الانبار

نيوز – امني

افاد امني، السبت، بمقتل شخص واصابة اخر اثناء عودتهما من العمرة في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "خلافا عائليا قديما دفع احد الأشخاص الى اطلاق نار على شخصين اثناء عودتهما من أداء العمرة ضمن قافلة للحج والعمرة خلال مرورها في منطقة الحي العسكري بمدينة الفلوجة، ما أدى الى مقتل احدهما واصابة الاخر بجروح".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".