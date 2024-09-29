"هدية مميتة تقود للإطاحة بالجناة".. كشف لغز تفجير السلاميات في بغداد (فيديو)

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، نعلن عن نجاحنا في كشف ملابسات تفجير سيطرة السلاميات شمال والذي وقع في من هذا وأسفر عن استشهاد جندي ومواطن يعمل كسائق توصيل واصابة 3 عناصر اخرين، لافتا الى انه بعد الحادث كثف مفارز الجهاز الجهود الاستخبارية والميدانية والفنية لملاحقة المتورطين وجرى تحديد هوية أحد المشتبه بهم وبعد استحصال الموافقات القضائية تم اعتقاله وعند مواجهته بالأدلة اعترف مشاركته في تنفيذ العملية بعد استلامه عبوة ناسفة من متهم اخر جرى الإطاحة به أيضا.وكشفت ان المتهم الأول قام باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي متنكرا بشخصية فتاة لغرض استدراج أحد افراد السيطرة وقيامه بوضع عبوة ناسفة داخل طلبية توصيل وارسالها مع السائق الدراجة الذي لم يكن يعلم بذلك ما أدى الى انفجارها عند فتحها، بحسب البيان.وتابع البيان، انه جرى تودين اقوال المتهمين أصوليا واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.الفيديو ادناه: