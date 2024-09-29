مستشارية الأمن القومي تعقد المؤتمر الوطني الأول للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات

وقال الإعلامي لمستشار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "برعاية رئيس الوزراء شياع السوداني، عقدت مستشارية الأحد، الأول الخاص بالمشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات، بحضور وزير الداخلية عبد الامير الشمري والنائب ماجد شنكالي رئيس لجنة الصحة النيابية والشيخ الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، وبمشاركة وزارات الداخلية والتعليم العالي والعدل والتربية والصحة ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع ".وأضاف: "ألقى مستشار الأعرجي، كلمة خلال المؤتمر قدم فيها التعازي والمواساة باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كما نقل تمنيات السيد رئيس الوزراء بنجاح المؤتمر".كما أشار الأعرجي الى ان "المنطقة تمر بمرحلة حساسة وخطيرة ويجب مراعاة مصالح البلد العليا والثبات على موقف في الدفاع عن والفلسطينيين والشعب اللبناني، الى جانب العمل وفق الحكمة والابتعاد عن كل ما يؤدي الى الإضرار بمصالح البلد العليا ".وبين الأعرجي ان "الحكومة العراقية اعلنت إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال الى علاقات ثنائية وهو منجز كبير يحسب للحكومة مشددا على ضرورة العمل بهدوء لتعزيز سيادة واخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية".واوضح الأعرجي، ان "المخدرات خطر كبير يهدد المجتمع والبلد ويجب مكافحتها، مشيدا بجهود المؤسسات الأمنية في مطاردة تجار المخدرات وتقديمهم للعدالة"، مؤكدا على "أهمية العمل بشكل جماعي وتعاوني وبذل المزيد من الجهود لإزالة هذا الخطر مشيدا بدعم السلطة التشريعية للجهات التنفيذية لإنجاز وإنجاحها، مقدما الشكر لجامعة النهرين ومركز التميز والمساهمين بعقد هذا المؤتمر".