العزم يؤكد دعمه لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق

وقال في بيان ورد لـ نيوز، انه "يؤكد تأييده الكامل لمضمون البيان المشترك الأمريكي بشأن إنهاء العسكرية للتحالف الدولي في بحلول نهاية أيلول 2025، مع الاستمرار في الشراكة الأمنية الثنائية لدعم العراقية ومواصلة الضغط على داعش".وثمن "الدور الكبير الذي لعبته ودول في دعم خلال المرحلة السابقة، ويقدر جهود الدبلوماسية والتضحيات التي قدمتها الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب وضمان إستقرار العراق".وأكد العزم على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما يحترم سيادة ويعزز الأمني لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم".ويوم الجمعة، والولايات المتحدة في بيان مشترك، ان العسكرية للتحالف الذي تقوده في ستنتهي بحلول سبتمبر/أيلول 2025، على أن يتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.