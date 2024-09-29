سطو مسلح على منزل "منتسب" شرقي بغداد

أفاد أمني، مساء الأحد، بتعرض منزل منتسب أمني لسطو مسلح شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شخصين مسلحين أقدما على اقتحام منزل ضمن منطقة وقاما بوضع صاحب الذي يعمل منتسبا في الداخلية داخل (مجمدة) وتقييد ابنه تولد 2010".

وأضاف أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ولاحظت تدهور الحالة الصحية للابن وتم نقله الى المستشفى"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادث لمعرفة "ملابساته".