مقتل شخص طعنا بالسكين وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمقتل شخص طعنا بالسكين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا تلقى طعنات سكين من قبل مجهول الهوية قرب من النفق ضمن ساحة الطيران".

وأضاف المصدر أن "الطعنات تسببت بمقتل الشخص من دون معرفة الاسباب".