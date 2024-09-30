قصف صاروخي يستهدف "قاعدة فيكتوريا" في بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض محيط قاعدة "قاعدة فيكتوريا" العسكرية لقصف صاروخي غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أمريكيين قرب مطار بغداد، تعرض قبل قليل لقصف بثلاثة صواريخ وتم تفعيل منظومة السيرام للانذار".

وأضاف المصدر أن "صاروخا سقط بين الجدار الفاصل بين المدني والعسكري"، مشيرا الى "عدم وجود اضرار بشرية، فقط احتراق اربع عجلات مدنية".

الى ذلك، كشف المصدر أن "القوات الامنية تمكنت من تفكيك وابطال ثلاثة صواريخ من المنصة التي انطلقت منها الصواريخ واستهدفت القاعدة"، موضحا أن "المنصة تم ضبطها قرب العامرية غربي بغداد".