– امني

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط قرابة مليوني علبة دوائية منتهية الصلاحية في 4 محافظات.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في عملية نوعية كشفت عن براعة استخباراتية فائقة، نجحت مفارز جهاز المختصة بقضايا الأمن الاقتصادي (الغذائي والدوائي) وبعد استحصال الموافقات القضائية في ضبط أدوية في محافظة يصل عدد أنواعها 41 نوعًا مختلفًا ضمنها المهربة ومنتهية الصلاحية".

وأضاف "بناءً على معلومات مفارزنا الاقتصادية في ونينوى وميسان وبالتنسيق مع ونقابة صيادلة العراق؛ تم ضبط حوالي (1,862,579) علبة دوائية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة ومجهولة المصدر، وأكثر من (32) ألف نوع من أدوية متفرقة والقبض على (5) أشخاص متورطين بتهريب الأدوية".

وتابع "كما ضبط جهازنا أكثر من (88) طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك البشري"، لافتا الى انه "جرى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".