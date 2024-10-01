مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا على طاولة مجلس وكلاء الأمن الوطني

الإعلامي لمستشار ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المجلس استهل جلسته بقراءة سورة الفاتحة على روح الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله.وناقش المجلس – بحسب البيان - الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة جمهورية وحكومة الجمهورية التركية، واتخذ القرار المناسب بشأنها.