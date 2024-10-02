إصابة شخص بانفجار عبوة على "تاهو" في ذي قار

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة انفجرت على عجلة نوع تاهو في شارع آل بو فياض في مدينة الناصرية".وبين، أن "المعلومات الأولية تشير الى ان الانفجار نتيجة عبوة ناسفة"، لافتا الى ان "ذلك أدى إلى إصابة السائق بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى".وتابع المصدر، ان "قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الانفجار".