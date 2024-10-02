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مصدر يكشف عن المواقع التي ستقصفها إسرائيل في العراق
أمن
2024-10-02 | 11:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,869 مشاهدة
السومرية نيوز
– امني
كشف
مصدر
مطلع، عن المواقع التي ستقصفها إسرائيل في
العراق
.
ونقلت الشرق الأوسط عن المصدر قوله ان "هناك معلومات متداولة داخل تشير إلى أن تل أبيب حددت 35 هدفاً داخل
العراق
يمكن ضربها في أي لحظة، وتشمل استهداف قيادات سياسية بارزة وزعماء فصائل على غرار ما حدث في لبنان".
وبضوء المخاطر المحتملة التي تدركها حكومة السوداني، طبقاً للمصادر، فإنها مضطرة للقيام بمختلف التحركات والنشاطات السياسية التي من شأنها تجنيب بلاده ضربات إسرائيلية محتملة.
وذكر المصدر ان "رئيس الوزراء قام مؤخراً بتكليف 3 شخصيات مؤثرة وتحظى بالقبول، بينها شخصية دينية سياسية، لإجراء اتصالات واجتماعات عاجلة مع زعماء وقادة بعض الفصائل بهدف إقناعها بالنأي عن النفس في هذه المرحلة نظراً لخطورة الأوضاع".
ويتطابق كلام المصدرين مع ما نقلته الشرق الأوسط عن مصادر في لندن، تقول إن "هناك قلقاً في
بغداد
من انخراط أكبر للفصائل العراقية المسلحة في المواجهة مع إسرائيل، ما يمكن أن يجر تداعيات صعبة على الداخل العراقي".
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