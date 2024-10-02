حقيقة استهداف مطار بغداد بقصف صاروخي

– امني

كشف امني، حقيقة الانباء التي يتم تداولها بشأن استهداف بقصف صاروخي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "ما يتم تداوله بخصوص استهداف الدولي بعدد من الصواريخ، عار عن الصحة".

وأضاف ان "الوضع آمن في المطار ولا يوجد أي استهداف".

يذكر ان وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبارا أفادت بتعرض الدولي الى قصف صاروخي.