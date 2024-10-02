تحرير "فتاة ايزيدية" وإعادتها الى العراق

أعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء، عن تحرير فتاة ايزيدية في إحدى الدول الاقليمية وإعادتها الى العراق، فيما كشفت وزارة العراقية أن الفتاة اختطفها تنظيم "داعش" وتم نقلها إلى دول عدة.

وقال الجهاز في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات للقوات المسلحة تمكن العراقي وبالتنسيق مع وزارة ومدير عام شؤون الناجيات الايزيديات من استعادة الفتاة (فوزية امين سيدو) احدى ضحايا جرائم الاختطاف التي ارتكبها الارهابي في العام 2014".

وكشف البيان أن "العملية تمت بعد حصول الجهاز على معلومات استخبارية تفيد بوجود الفتاة في إحدى الدول الاقليمية، ليتم التواصل معها وترتيب اجراءات نقلها الى الاراضي العراقية"، لافتا الى أن "أبطال الجهاز تمكنوا من جلبها الى صباح هذا اليوم الاربعاء وبدأت على الفور اجراءات تسليمها الى ذويها".

الى ذلك، أعلنت وزارة في بيان، عن "تسلم المختطفة الإيزيدية فوزية أمين سيدو، التي تم تحريرها بجهود مشتركة بين وزارة وجهاز المخابرات الوطني، وبالتنسيق العالي مع سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في وعمان، والسلطات الأردنية، وذلك بعد جهود ومتابعة استمرت لأكثر من أربعة أشهر".



وأضاف البيان أن "المختطفة، التي تبلغ من العمر 21 عامًا وتنحدر من ناحية القحطانية/ مجمع العدنانية، كانت قد اختطفت من قبل عناصر تنظيم الإرهابي، وتم نقلها إلى عدة دول قبل تحريرها يوم أمس بتنسيق مباشر وإشراف معالي وزير الخارجية، بالتعاون مع الجهات المعنية المذكورة".

ولفت البيان الى أنه "تسليم الفتاة إلى ذويها مساء هذا اليوم بعد عودتها إلى العراق"، مؤكدا أن "وزارة ستبذل كافة الجهود لضمان تحرير جميع المختطفات، سواء من الإيزيديين أو من باقي المكونات اللاتي تم نقلهن خارج العراق".